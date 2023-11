Roma-Udinese, le pagelle: Bove, no cane malato. Ma cane di razza

Non sarà una squadra di banditi, come la vorrebbe lui, ma la sua impronta c’è sempre. La grinta e la determinazione nel non mollare mai fino alla fine, il cuore per regalare la vittoria ai tifosi. Quinto posto in classifica, e anche stavolta i cambi hanno inciso più che mai.

Rui Patricio 6

Una parata, qualche buona uscita e un gol subito in cui può poco.

Mancini 7

Prima della punzione va a parlare con Mourinho, poi entra in area e segna. Perfetto. Se Mou cerca banditi nella sua squadra, lui è sicuramente uno di quelli. E infatti dal primo tempo gioca con un problema tendineo.

Llorente 7

Preciso con i piedi, attento in chiusura su Success. Ottimi intervento anche in area, una chiusura perfetta nella ripresa e in parità.