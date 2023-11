Lukaku, brutta sorpresa: vandalizzata una sua immagine, cosa è successo

Brutta notizia per Romelu Lukaku. Qualche giorno fa, in Belgio, una sua immagine è stata vandalizzata da ignoti. Cosa è successo? Lo raccontano i media di Bruxelles. Alcuni vandali hanno distrutto diversi striscioni alti un metro nei campi giovanili della squadra di calcio Lierse. Lo scrive RTV e il club conferma i fatti a Radio2. Gli striscioni mostrano foto di ex giocatori delle giovanili diventati calciatori professionisti, come, appunto, Romelu Lukaku. Il club si rammarica dei fatti e spera che la polizia possa rintracciare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere.