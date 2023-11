Rosella Sensi innamorata: la dedica dell'ex presidente della Roma al marito

Rosella Sensi, il dolce messaggio per il marito

In occasione dell'importante traguardo dei 50 anni Rosella Sensi ha quindi voluto dedicare un tenero pensiero alla sua dolce metà: "Cinquant’anni sono un traguardo importante. E pensare che quasi metà di quelle candeline le hai spente con me. Anni in cui abbiamo costruito una vita e una famiglia bellissima, in cui abbiamo passato tanto tempo a ridere e a condividere gioie e dolori. Ti auguro di passarne altrettanti così. Auguri da tutte noi al migliore papà del mondo. Ti amiamo tanto, e ora pensiamo a festeggiare! Rosella, Livia e Flavia", questo il messaggio postato sui social e corredato da uno scatto che li ritrae insieme abbracciati.