Mourinho diretta, conferenza stampa prima di Servette-Roma

La Roma di Mourinho vola in Svizzera per conquistare il passaggio del turno in Europa League. La sfida contro il Servette valida per la quinta giornata della fase a gironi servirà proprio a questo, per mettere la parola fine ad ogni discussione e strappare il pass per la seconda fase della competizione. Basterebbe anche un pareggio, per la verità, ma la Roma deve puntare a vincere per ottenere il primo posto nel girone, cruciale per evitare i playoff. Segui la conferenza stampa del tecnico giallorosso José Mourinho che si presenterà davanti ai giornalisti in sala stampa insieme al difensore Diego Llorente.