Mario Draghi, battuta pungente: "Tifo Roma, ma una squadra di Torino..."

ROMA - Ogni occasione è buona per parlare della Roma. L’ex Premier Mario Draghi, in occasione della presentazione del libro di Aldo Cazzullo, ha parlato della sua vecchia passione sportiva per la formazione giallorossa. L’ex presidente della BCE non ha mai fatto mistero del suo credo sportivo, ma questa volta ha colto l’occasione per lanciare una stoccata alla Juventus.