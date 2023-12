Smalling, il paziente inglese: no all'operazione, torna tra altri due mesi?

Premessa: Chris Smalling era e resta un pilastro della Roma. Premessa numero 2: nessun club, tantomeno la Roma, può costringere un giocatore a operarsi. E' chiaro però che la situazione di Smallng, che non gioca dal primo settembre, a Trigoria stia creando ansie e preoccupazioni. Intanto perché la sua assenza si è fatta sentire. E secondo perché la luce in fondo al tunnel non si vede. Per questo, se continuerà così, il rientro di Smalling potrebbe slittare da gennaio a febbraio inoltrato. In tutto, quindi, quasi sei mesi di assenza dai campi.