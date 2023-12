Roma, Cristante al massimo: per Mourinho è un punto di riferimento

ROMA - Non si può dire che Bryan Cristante abbia trascurato il lavoro o la famiglia. Nel 2023, infatti, non solo è stato il giocatore più impiegato della Serie A , ma è stato anche un giocatore della Nazionale e un papà a tempo pieno di Aurora e Victoria. Il tutto in attesa di Liam, che arriverà tra un paio di mesi a completare la famiglia. Mesi in cui, senza dubbio, Cristante continuerà ad essere un punto fermo della Roma : centrocampista o difensore, per Mourinho è praticamente sempre il primo della lista.

Cristante, primo degli italiani

E stupisce che le cose non siano mai cambiate dal 2018, cioè da quando ha varcato per la prima voglia i cancelli di Trigoria. Quasi 250 presenze in giallorosso, terzo capitano della squadra dopo Pellegrini e Mancini, un carattere fuori dal comune in tutte le scelte: vive a Monteverde e non all’Eur o Casalpalocco, utilizza i social il minimo indipensabile, partecipa raramente a eventi commerciali e, a fronte di un atteggiamento schivo davanti alle telecamere, fuori dal campo si fa sentire. Totalmente concentrato sul lavoro, non conosce il significato della parola riposo. E a testimoniarlo c’è la classifica stilata dal Cies, l’osservatorio del calcio, che ha calcolato i minuti giocati dai calciatori di movimento delle squadre europee nell’anno solare. Se in vetta alla lista c’è Bruno Fernandes che tra Manchester United e Portogallo è sceso in campo per 5748 minuti distribuiti in 66 gare nel 2023, il primo italiano e giocatore di Serie A in corsa è proprio Cristante, al diciassettesimo posto, con 4782 minuti accumulati nel 2023 durante le 60 gare a cui ha preso parte.

Da De Rossi a Mourinho, quanti elogi per Cristante

Un giocatore, e un uomo, apprezzato da tutti all’interno dello spogliatoio. Da chi lo ha conosciuto e che adesso non è più alla Roma e chi invece proprio ora lo sta allenando. Dopo la gara contro il Servette, con il suo errore da difensore centrale (quindi da fuori ruolo), Mourinho lo ha protetto senza pensarci un attimo: «Purtroppo abbiamo solo un Cristante. Ce ne fossero tre o quattro giocherebbero tutti. Ce n’è solo uno però ed è un grande esempio per gli altri, gioca con una concentrazione altissima senza alcun tipo di superficialità». Parole che fanno eco a quelle prounciate nel 2019 da Daniele De Rossi nella sua conferenza d’addio: «C’è un Bryan Cristante che arriva da Bergamo. Io ne voglio altri cento di giocatori così perché anche se non è nato a Roma ci mette l’anima, da romanista. Non è solo una questione di essere nati nella Capitale». Se un giocatore viene incensato sia da De Rossi che da Mourinho, il motivo non può mai essere banale. Per questo con il passare degli anni e degli elogi i tifosi hanno cominciato a prendere Cristante come un vero e proprio punto di riferimento. Per il suo carisma, il suo sacrificio in campo e per il suo senso di appartenenza e legame alla maglia. Non a caso è a quota 247 presenze con la maglia della Roma, a sole due partite da capitan Pellegrini e a undici da Vincenzo Montella. Non uno qualunque. E non è neanche così lontano Edin Dzeko, il venticinquesimo nella storia del club, con 260 presenze in giallorosso. Del resto, un giocatore che nelle ultime quattro stagioni ha saltato solo 12 partite (tra squalifiche e Covid) non può avere problemi ha scalare questa classifica.

Testimonial per la donazione del sangue

Punto di riferimento dello spogliatoio, dell’allenatore ma anche dei tifosi. Per questo il club lo ha scelto per promuovere la donazione del sangue il 9 e 10 dicembre, al Foro Italico e precisamente in Viale delle Olimpiadi, di fronte al Roma Store. Chi aderirà avrà un biglietto omaggio per Roma-Cremonese di Coppa Italia: «C’è bisogno dell’aiuto di tutti noi per compiere un gesto d’amore e di altruismo che può salvare 1800 vite al giorno. Grazie di cuore».