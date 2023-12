Copa America, sorteggiati i gironi: l'Argentina di Dybala e Paredes contro il Cile

La 48esima edizione della Copa America andrà in scena dal 20 giugno al 14 luglio 2024 negli Stati Uniti. Ieri sono stati sorteggiati i giorni. I fari sono puntati sull'Argentina, campione in carica e campione del mondo. Tanti i giocatori che militano in Italia che possono e sperano (alcuni sono quasi certi, vedi Lautaro Martinez) di rientrare nelle convocazioni di Scaloni, in primis Paulo Dybala e Leandro Paredes della Roma. L'Argentina, che sarà guidata ancora da Messi, è stata inserita nel gruppo A con Perù, Cile e la vincente tra Canada e Trinidad e Tobago.