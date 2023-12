Roma, Mourinho libero

E se per una volta il calcio non punisse Mourinho? E se si dimostrasse più forte delle parole, soprattutto quelle pronunciate da un professionista che in più di vent’anni ad altissimo livello ne ha viste, sentite e anche subite di ogni colore? E se gli arbitri accantonassero finalmente la loro fastidiosa e antistorica suscettibilità affrancandosi da pressioni e provocazioni dirette e indirette? Ho seguito con attenzione la conferenza stampa - in italiano - del tecnico della Roma e ho apprezzato il fatto che non abbia chiesto scusa a Marcenaro: le scuse non erano dovute. Perché «non ho offeso nessuno» come ha precisato Mourinho prima di aggiungere che «non si dovrebbe parlare degli arbitri prima della partita». Una bellissima frase di Rumi recita così: «Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì». Il calcio offre quasi ogni giorno campi immensi e occasioni per misurare la qualità delle persone e dei professionisti: fare l’arbitro non è semplice, ma chi decide di intraprendere questa attività deve sapere a cosa e a chi va incontro. Deve possedere una personalità tale da permettergli di affrontare qualsiasi situazione e, soprattutto, di limitare fragilità, vulnerabilità.