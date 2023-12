I tifosi della Roma con Mourinho: striscione, cori e la reazione in panchina

Ennesimo sold-out, tifo assordante, grande entusiamo e in Roma-Fiorentina al minuto 17, la curva sud dello Stadio Olimpico intona a gran voce un coro dedicato a José Mourinho. Insieme ai cori viene esposto anche uno striscione "Gli occhi inebriati di giallorosso, l'anima pervasa dal romanismo... José Mourinho romanista a vita!". Lo Special One ha però cercato di placare l'entusiasmo dei tifosi facendo no con il dito. Ennesima dimostrazione d'amore. Tutto vero... proprio così. Come finirà?