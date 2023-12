Le pagelle della Roma: Pellegrini a metà, Dybala il migliore

Mourinho (all.) 6,5

Il secondo tempo lo ha giocato anche lui, anche con il pizzino consegnato nel recupero a Rui Patricio. Scatenato per guidare i suoi prima in dieci e poi in nove, la sua squadra riesce a prendersi un punto prezioso visto l’andamento della gara. I tifosi lo osannano e i giocatori lo seguono come se fosse un profeta.

Rui Patricio 6,5

Bravo e fortunato nell’uscita su Nzola, attento nel bloccare Ikoné poi strepitoso sul secondo tentativo di Martinez Quarta. Dà sicurezza.

Mancini 6

Avvia l’azione del gol di Lukaku. Non riesce a intervenire sul colpo di testa di Martinez Quarta. Tiene bene in nove.

Llorente 6,5

Ci mette il fisico e anche qualità. Sempre attento al centro della difesa.

N’Dicka 6

Attento su Ikoné, e sui movimenti di Nzola, si addormenta alla fine su Quarta.

Kristensen 6,5

Propositivo in fase offensiva, partecipa all’azione del gol portandosi via l’uomo e lasciando spazio per l’inserimento di Dybala. Attento dopo l’espulsione alla spinta di Kouamé e Sottil.

Cristante 6

Rifinisce l’azione del gol grazie all’ottimo scambio con la Joya. Prezioso con l’uomo in meno.

Paredes 6,5

Sempre al posto giusto per intercettare palloni e far ripartire l’azione. La manovra comincia sempre da lui prima di restare in dieci.

Pellegrini 5,5

Alterna azioni di qualità a qualche errore in impostazione. Esce tra qualche fischio.

Bove (40’ st) sv

Zalewski 5,5

Prima del rosso una prestazione da sette. Spende bene il primo giallo, ingenuo invece sul secondo a mezz’ora dalla fine che condanna la squadra alla sofferenza.

Lukaku 6

Prima il gran gol di testa e il tanto lavoro per la squadra, poi sul finale il rosso per un brutto intervento su Kouamé. La sua prima espulsione in carriera in campionato.

Dybala 7

La sua partita dura 23 minuti, il tempo di una magia per il gol del suo compagno di squadra. L’infortunio mette in ansia tutta la Roma.

Azmoun (24’ pt) 5,5

Fa fatica a trovare la giusta posizione per andare in porta e sbaglia tanto in impostazione. Esce anche lui per infortunio.

El Shaarawy (17’ st) 6

Entra ed è costretto dopo un paio di minuti a giocare terzino.