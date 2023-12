Come sta Dybala? Roma in ansia, arriva la risposta social del fratello

Come sta Dybala? Se lo chiedono tutti i tifosi della Roma da ieri sera e cioè dal preciso istante in cui l'argentino ha lasciato il campo, infortunato (problema al flessore della coscia sinistra). A fare chiarezza - o forse no - una storia Instagram di suo fratello maggiore Gustavo che ha citato Rocky Balboa: "Nessuno ti colpisce più forte nella vita. Ma non importa quanto forte colpisca, ma quanto resisti e continui ad andare avanti. Così si vince". Il riferimento era a Dybala e al suo infortunio? Secondo molti sì. In ogni caso, la Roma tra oggi e domani cercherà di capire le sue condizioni, con la speranza che il 2023 del talento argentino non sia già finito.