Roma, Renato Sanches senza filtri: "Mai detto di essere andato dallo sciamano”

ROMA - Sciamano? No, grazie. Il portoghese Renato Sanches fa chiarezza dopo le poche parole scambiate con Ikoné durante Roma-Fiorentina. Parole e immagini rubate dall’occhio elettrico delle telecamere, ma non interpretate al meglio. A distanza di qualche giorno, il centrocampista della Roma ha deciso di fare chiarezza sul proprio profilo social sparando via le chiacchiere.