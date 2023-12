Roma, Paredes rivela il suo sogno: “Vorrei portare con me Dybala”

Roma, cosa ha detto Paredes?

Paredes ha rivelato: "Quando smetterò di giocare verrò a vivere a Roma. Ma al Boca tornerò: è qualcosa che ho chiaro in testa dal primo giorno che sono andato via, prima o poi tornerò". Paredes ha legato il proprio nome alla storia del Boca, considerato che è il più giovane di sempre a debuttare con la maglia gialloblu. Non è mancato un riferito a Dybala, con Paredes che vorrebbe portarlo con sé alla Bombonera in futuro: "Paulo tifa Boca, è impossibile che vada al River Plate".