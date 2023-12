Diretta Mourinho dopo Roma-Sheriff: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

21:25

Mourinho: "Il difensore? Ecco cosa mi aspetto"

Il tecnico sul mercato: "Mi aspetto un giocatore che è possibile per noi. Ci sono i club dove è molto facile prendere i giocatori, per noi invece è difficile. Ma i proprietari, io e Tiago Pinto vogliamo tutti la stessa cosa".

21:10

Mourinho: "Per colpa nostra finiamo secondi"

Il portoghese a Sky: "Siamo secondi per colpa nostra, il primo posto nel girone è stato deciso dalla partita orribile di Praga. Paghiamo le nostre colpe, questo significa giocare due partite in più per una squadra che non ha bisogno di giocare due partite in più. Il sorteggio? Benfica, Galatasaray e Feyenoord si capisce che hanno una condizione per continuare in Champions, per loro arrivare in Europa League diventa una motivazione e una responsabilità in più. Non ci sono Psg e United, ma ci sono comunque ottime squadre".

20:55

Parla Mourinho, le dichiarazioni dopo Roma-Sheriff

20:40

Roma-Sheriff finisce 3-0

All'Olimpico è appena terminata la sfida tra la squadra di Mourinho e i moldavi. La Roma ha battuto 3-o lo Sheriff.

Stadio Olimpico, Roma