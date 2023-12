Roma Calcio a 5, ecco la Christmas Cup!

Roma Calcio a 5, una nobile iniziativa

L’Associazione di Promozione Sociale I Colori di Matteo nasce a Roma il 9 maggio 2019 per volere di Sara Fioramanti, Mamma di un ragazzo affetto da Autismo (Non verbale) sin dall’età di 3 anni. I servizi e terapie offerte da Servizio Sanitario Nazionale non sono sufficienti con la crescita dei bambini affetti da Autismo e per questo Mamma Sara ha deciso di impegnarsi in prima persona per combattere affianco a questi bambini e ragazzi colpevoli di “vivere” assieme alle loro Famiglie questa sintomatologia. Vi invitiamo a leggere la storia di questa mamma e di questa Associazione, che potete trovare su Facebook. Queste le parole di Sara Fioramonti: “Ringrazio la società As Roma Calcio a 5 per questa importante iniziativa. Il ricavato di questo torneo verrà devoluto per la creazione di un villaggio inclusivo, dove si svolgeranno attività di inclusione sociale per ragazzi e famiglie. Questo progetto è stato già presentato al Comune di Colonna, dove abbiamo preso il terreno e dove creeremo strutture per l’ippoterapia e altre attività. Grazie a tutti quelli che contribuiranno a questo progetto, grazie a chi, pur non conoscendo in prima persona le problematiche dell’Autismo, ha avuto un pensiero per noi, per i bambini/ragazzi e per le loro famiglie”.