Chi è Mattia Mannini, il nuovo bambino fatto esordire da Mourinho con la Roma

ROMA - All'86' Mannini per Zalewski, e Mourinho regala l'esordio in prima squadra ad un altro "bambino" della Roma. Sul 2-0 della partita di Europa League contro lo Sheriff il tecnico portoghese dà spazio a Mattia Mannini , classe 2006, centrocampista della Primavera giallorossa che con lo Special One trova la gioia del debutto assoluto con i grandi.

Mannini debutta con la Roma

È il 13° giovanissimo che Mourinho fa esordire in prima squadra, Mannini si aggiunge alla già lunga lista di talenti del vivaio ai cui José ha regalato le luci della ribalta. Mannini ha appena 17 anni, è nato l'8 luglio del 2006, il giorno prima della vittoria dell'Italia ai Mondiali in Germania. L'11 ottobre 2023 è stato nominato dal quotidiano inglese The Guardian come uno dei migliori giocatori nati nel 2006 a livello mondiale.