Pisilli, il bambino in lacrime che regala alla Roma il lieto fine

Sono solo due i “bambini” che José Mourinho , quest'estate, aveva voluto portare in Portogallo. Su entrambi, infatti, le aspettative erano alte. Senza pressione, perché si parla di due ragazzini, ma con la consapevolezza che - Zalewski e Bove insegnano - giocarsi bene le proprie carte con Mourinho poteva aprire molte strade. E Riccardo Pagano e Niccolò Pisilli l e hanno percorse, le strade che da Albufeira hanno portato a Trigoria. Pisilli, stasera, si è fermato all'Olimpico. Mourinho lo manda in campo nel secondo tempo e lui si mette due volte le mani nei capelli: la prima per il rammarico di aver fallito un'occasione, la seconda per non averlo fatto. " Ma quando mi ricapita?" avrà pensato dopo aver calciato debolmente, sotto la Sud, tra le braccia del portiere. Non a caso, dopo l'errore, per un minuto era apparso ancora incredulo. Inveve, poco dopo, gli è ricapitato eccome: meno di un minuto alla fine, Pisilli serve Lukaku, sponda di Big Rom, Niccolò tira e con l'aiuto di un giocatore dello Sheriff finalmente segna . Ma vaglielo a dire che il tiro è deviato... I l gol è suo, le lacrime sono le sue . Mica vero: sono quelle di tutti i romanisti perché, alla fine, è il suo gol a rendere meno amara una serata che sancisce che la Roma chiude seconda un girone che si poteva (doveva?) vincere.

Chi è Niccolò Pisilli, il nuovo talento della Roma

Lui e Pagano, che anche stasera erano in campo insieme, sono abituati a vivere in coppia i momenti importanti, visto che in estate si sono diplomati a Ostia. Pisilli, campione d’Europa con l’Under 19, aveva promesso che sarebbe tornato a Roma con la Coppa dal ritiro della nazionale e così ha fatto. Si è riposato giusto un paio di giorni ed è ripartito in ritiro con Mou, Pellegrini, Dybala e tutti i giocatori. Si era già allenato con la prima squadra, lo aveva definito: "Un sogno pazzesco" e ha instaurato un ottimo rapporto con il tecnico, tanto da dire: "Ci tiene a me. Viene sempre a vedere la Primavera, è il numero uno, quando ti alleni sotto il suo sguardo sei spinto da una forza interiore paurosa e ti senti invincibile". Niccolò, nell’ultimo anno in Primavera, è stato tra i migliori, con 11 gol e 7 assist. Inevitabile, con queste premesse, essere chiamati. Aveva già esordito in senso assoluto contro l'Inter, stasera si è regalato il primo gol al debutto europeo: "L'ho visto piangere. E per non piangere anche io sono dovuto scappare". Firmato José Mourinho, l'uomo che gli ha regalato un sogno.

Pisilli, le prime parole dopo il gol con la Roma

E di sogno ha parlato apertamente Pisilli a Sky: "Sono entrato qui che avevo nove anni, ero in quarta elementare, per me Trigoria è una famiglia. Una notte così la sognavo da tutta la vita perché sono romanista da sempre. Non riuscivo neppure a immaginarla una notte così, perché segnare sotto la Sud è incredibile, i tifosi della Roma sono speciali e lo sanno tutti". Pisilli, figlio di un tennista, centrocampista che ama inserirsi, anche davanti alle telecamere sembra ancora incredulo: "Io cerco sempre di provare a fare le giocate che so fare, ho cercato di stare tranquillo e spero di esserci riuscito. Mourinho? Da lui si impara tantissimo, è un onore lavorarci. A cosa ho pensato dopo il gol? Un mix di emozioni che faccio ancora fatica a dire, di sicuro ho pensato a tutto il mio percorso per arrivare fino a qui. Mi sembra tutto un sogno". Non svegliatelo, almeno stanotte.