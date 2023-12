Il ds dello Shakhtar: "Roma da evitare nei playoff di Europa League"

C'è attesa in casa Roma in vista dei sorteggi di lunedì dei playoff di Europa League, con i giallorossi che tra le possibili avversarie potrebbero pescare anche lo Skakhtar Donetsk del direttore sportivo Carlo Nicolini. Proprio quest'ultimo, è intervenuto a Cusano News 7. “Abbiamo fatto un buon girone di Champions, ci facciamo i complimenti da soli, perchè non è facile nelle nostre condizioni, andare avanti in Europa. Ci mettiamo un giorno per uscire dall’Ucraina in pullman e un altro per rientrare, siamo di base a Leopoli, ma disputiamo le gare interne ad Amburgo".