Senza parole, con un'espressione rivolta al suo vice, Salvatore Foti, che vale più di mille frasi. La Roma torna in campo - male - e subito, nella ripresa, il Bologna segna il gol del 2-0. Una bella azione, quella del Bologna, facilitata dalla Roma che non si oppone, portando così all'autogol di Kristensen. Mourinho, in panchina, è senza parole: si gira verso Foti, indica qualcosa in campo come a dire: "Guarda qui.." e poi rimane impassibile. Un po' come tutti i romanisti.