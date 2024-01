Roma, Llorente: "Derby con la Lazio in Coppa Italia? Occhio alla Cremonese"

ROMA - Vigilia di Coppa Italia in casa Roma : i giallorossi sfideranno domani (3 gennaio) la Cremonese all' Olimpico in un match che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale . La coccarda tricolore è uno degli obiettivi stagionali della Roma , come confermato dal difensore spagnolo Diego Llorente , intervistato in esclusiva da Sportmediaset: "La Coppa Italia? È una competizione che entusiasma la squadra, l'abbiamo preparata molto bene". Il centrale classe 1993 ex Leeds United mette però in guardia i suoi compagni, memore della clamorosa sconfitta contro i grigiorossi di quasi 12 mesi fa : "C'è massimo rispetto per la Cremonese. Se facciamo bene sarà una partita semplice, altrimenti sarà complicata " .

Roma, Llorente: "Derby ai quarti? Prima la Cremonese"

I giallorossi devono battere la Cremonese per regalarsi i quarti di finale e il derby con la Lazio. Un'eventualità che Llorente per il momento non prende in considerazione, predicando calma: "L'eventuale derby ai quarti? Prima dobbiamo vincere e poi ci penseremo", sottolinea lo spagnolo che aggiunge: "Il mio modo di lavorare è giorno per giorno". Sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League Llorente è convinto che la Roma possa fare meglio "ma credo che nelle ultime due partite abbiamo fatto bene".

Roma, Llorente: "Mourinho? Sarei felice se rimanesse qui"

Il difensore spagnolo, arrivato nella Capitale il 31 gennaio del 2023, elogia José Mourinho: "Allenatore perfetto. È molto importante per me, mi ha portato qui, è l'allenatore perfetto per la squadra e per i tifosi, sarei felice se rimanesse. Giorno per giorno io guardo la qualità dell'allenatore ma il tifoso guarda alla qualità della persona e lui si connette con i tifosi in maniera speciale". Sui possibili rinforzi di mercato della Roma, Llorente glissa così: "Siamo pochi ma dobbiamo lavorare con questo gruppo e non pensare se siamo pochi o tanti, se arriva un difensore bene se non arriva pazienza".