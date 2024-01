Roma, Mourinho show nel riscaldamento prima della Cremonese: cosa ha fatto

Sempre e solo José Mourinho. L'allenatore della Roma, vestito di scuro con cappotto grigio, ha seguito tutto il riscaldamento della squadra in mezzo al campo prima della sfida contro la Cremonese in Coppa Italia. Non che sia una novità, Mou lo fa spesso, ma stavolta è stato diverso. Entrato intorno alle 20, prima ha parlato a lungo con Stroppa in mezzo al campo, ridendo e scherzando. Poi ha salutato Gianluca Mancini, anche lui a bordocampo perché a riposo per la pubalgia. Infine, e qui è iniziato lo show, ha camminato a lungo in mezzo al campo.