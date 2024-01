Mourinho annuncia un progetto con Netflix: "Rivelerò cose che nessuno sa"

Giovedì prossimo José Mourinho inizierà a girare la sua serie su Netflix. E' stato lo stesso tecnico a rivelarlo in sala stampa all'Olimpico, dopo Roma-Cremonese. Ecco, nel dettaglio, le sue parole in risposta alla domanda sulla possibilità che la proprietà stia cercando altri allenatori: "Non credo che sia vero perché per me l'onestà e la reciprocità sono importanti. Io mi fido e non ho motivi per pensare che i Friedkin non siano onesti come sono io. Io mi fido al 100% della loro onestà, non so se mi vogliono qua, ma non credo che sia vero che parlino con altri alle mie spalle". E qui Mourinho fa l'annuncio.