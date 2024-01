Tiago Pinto: "Sono stanco, la missione alla Roma era quasi compiuta"

Tiago Pinto ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui spiega la sua decisione di lasciare la Roma e svela i suoi piani per il futuro. “Mi piacciono i rischi - dice il portoghese -. Mi piacciono le sfide. Penso che il ciclo sia vicino alla fine. Non sto parlando del ciclo Roma o del ciclo di Friedkin, ma la missione che avevo era quasi compiuta. Personalmente mi sento stanco. Se sai solo di calcio, non sai niente di calcio. Vent’anni fa un direttore sportivo guardava le partite e ingaggiava giocatori. Ora non è più possibile".