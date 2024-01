Roma, Tiago Pinto: "L'addio? Decisione presa da tempo, chiuso un ciclo"

ROMA - "L'Atalanta è una grande squadra molto ben allenata, è una rivale diretta per la Champions e quindi oggi non possiamo pensare a mercoledì, dobbiamo restare concentrati perché sarà una partita difficile che vogliamo vincere". Così Tiago Pinto, che a fine sessione invernale di calciomercato saluterà la Roma, parla a Dazn prima della partita contro l'Atalanta. Poi il commento sul nuovo acquisto giallorosso: "Huijsen mia ultima operazione? Adesso il mercato dirà quello che succederà, con i paletti che abbiamo queste sono le loghiche della Roma: se escono giocatori ne possono entrare altrimenti è tutto più difficile. Noi però con tanta creatività siamo sempre riusciti a fare quello che è meglio per la squadra, vediamo, mancano ancora tanti giorni. È vero che io vi ho abituato a chiudere le trattative molto velocemente ma mancano ancora giorni".