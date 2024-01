Roma-Atalanta, il gesto provocatorio di Koopmeiners a Dybala prima del rigore

Rigore per la Roma: fallo di Ruggeri su Karsdorp, mentre l'arbitro Aureliano è al Var, Paulo Dybala si sistema subito il pallone sul dischetto. Sono minuti, come sempre in questi casi, di tensione. E allora Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, prova ad innervosire l'avversario. Come? Mentre Dybala aspettava l'ufficialità del rigore, il numero 7 dell'Atalanta gli ha sposta il pallone dal dischetto. Fischi dei 60mila dell'Olimpico, ma Dybala, uno che ha battuto un rigore in una finale Mondiale da subentrato, non si è scompone: tiro e gol.