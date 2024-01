Non c'è pace per la Roma: neanche il tempo di godersi il buon esordio di Huijsen che Mourinho torna ad essere in piena emergenza per il derby. Con Mancini alle prese con la pubalgia (stringe i denti, ci sarà), Smalling sparito da mesi e N'Dicka in coppa d'Africa, la Roma deve fare i conti anche con il problema fisico di Llorente. Lo spagnolo ha lasciato il campo per un fastidio all'adduttore destro: tra domani e martedì previsti gli esami, al momento il derby di mercoledì è in forte dubbio.