La frase di Orsato che ha fatto "impazzire" Mancini al derby

La delusione per la sconfitta, ma anche per l'infortunio di Dybala, l’uomo con più qualità nella sua Roma. La delusione per il passo falso più importante degli ultimi venti giorni, ma anche per una direzione di gara che non è piaciuta. Perché José Mourinho quel calcio di rigore, a confronto con il metro arbitrale avuto nel corso della partita, proprio non lo ha digerito. Soprattutto perché Orsato aveva visto l'intervento di Huijsen su Castellanos e aveva deciso di proseguire senza fischiare il penalty: «Abbiamo perso per un rigore del calcio moderno, qualche volta lo abbiamo preso anche noi così. Ma giocatori di vent’anni fa mai si sarebbero buttati come oggi. Non dico che non sia rigore ma l’arbitro non lo ha dato nonostante fosse a tre metri di distanza. In Portogallo si dice che un fallo da rigore sia da massima pena, un intervento violento. Questo intelligentissimo arbitro ha lasciato giocare queste azioni a centrocampo, ha deciso di non dare il rigore ma poi davanti alla camera del Var ha visto il minimo contatto e lo show del giocatore dopo il contatto».