Roma, come sta Dybala: buone notizie dopo la risonanza

Buone notizie per la Roma: la risonanza a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala ha confermato quanto mostrato dall'ecografia di ieri. Non ci sono lesioni muscolari al flessore , solo un sovraccarico. Fermarsi nell'intervallo del derby, per quanto sia stato deleterio per la Roma, è stato provvidenziale per evitare guai peggiori: Dybala non dovrebbe esserci domenica a San Siro contro il Milan, ma la prossima settimana potrà allenarsi, recuperare ed essere al 100% contro il Verona. La Roma, adesso più che mai, ha bisogno di lui.

Dybala, il piano per ridurre gli infortuni

Di sicuro, considerando che per un mese la Roma non avrà partite infrasettimanali (se si esclude l'amichevole in Arabia), Dybala potrà lavorare tutta la settimana per migliorare il suo stato muscolare ed essere pronto per la fase decisiva della stagione. Questo è il suo piano, questo è quello che vuole fare con la Roma perché, come ha chiarito anche Mourinho, la sua presenza in campo è prioritaria per la squadra.