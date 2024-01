Caos Roma, striscione di fuoco contro i giocatori davanti Trigoria

Tifosi della Roma infuriati, dopo il derby perso in Coppa Italia, con i giocatori. E' questo il senso di uno striscione, firmato "Gruppo Quadraro", esposto stamattina sul muretto davanti Trigoria. Parole durissime, a tratti offensive e censurabili, in cui i giocatori, tra le altre cose, vengono accusati di non essere "degni della maglia" e di essere "mercenari". Nessuna parola nei confronti di Mourinho, l'allenatore che potrà anche essere criticato, come tutti, ma ha rappresentato e rappresenta la certezza a cui aggrapparsi.