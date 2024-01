Milan-Roma, Paredes calcia il rigore a San Siro: svelato il motivo

Paredes è tornato al gol in Serie A dopo sette anni. Il centrocampista della Roma ha riaperto la partita a San Siro realizzando il calcio di rigore che si era conquistato Pellegrini, atterrato in area da Calabria al 67’. In tanti si sono chiesti perché dal dischetto si sia presentato Paredes e non il capitano giallorosso oppure Lukaku. Quello che è certo è che quando Guida ha indicato il dischetto, l'argentino è andato a prendersi subito il pallone, mentre gli altri si sono allontanati. Forse non se la sentivano di calciarlo in un momento così delicato. Dopo il gol di Paredes la Roma ha preso coraggio, ma poi è arrivato il gol di Theo Hernandez che ha chiuso i giochi. Dopo il triplice fischio i tifosi giallorossi a San Siro hanno contestato la squadra, sconfitta dopo il ko nel derby di Coppa Italia con la Lazio. Mourinho squalificato ha assistito al match dalla tribuna e dopo è sceso negli spogliatoi per un confronto con la squadra.