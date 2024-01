Cherubini, il baby resta a Roma: niente Juve per motivi personali

Niente Juventus. Luigi Cherubini, talento della Roma (Primavera con apparizioni per in prima squadra) per motivi personali sarà costretto a rimanere nella Capitale abbandonando quindi l'offerta della Juventus. È giovane, il futuro è suo. Oggi compie 20 anni, possibile che in giornata sia il club a fare chiarezza sui motivi che hanno fatto saltare il trasferimento. Cherubini sarebbe andato a Torino a titolo definitivo (con percentuale sulla futura rivendita) e avrebbe firmato un contratto triennale. Per ora, però, tutto saltato. Da capire se definitivamente o momentaneamente.