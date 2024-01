Roma ko contro il Milan: l'ironia di Fabio D'Innocenzo fa sorridere i social

ROMA - Fabio D’Innoncenzo usa l’ironia dopo la sconfitta della Roma contro il Milan a San Siro. Il regista e sceneggiatore romano, molto tifoso dei giallorossi, ha commentato il ko con i rossoneri sui social. “Defeat at the San Siro”, recita il post ufficiale del club. Sotto il commento di D’Innoncenzo: “A furia de legge’ ‘defeat’ me so’ imparato l’inglese”. Una battuta che ha scatenato le risate di altri tifosi. "Un sorriso in questa notte buia", commenta un utente. E ancora: "Devi fa un film su sta squadra vinci l’Oscar al miglior film drammatico".