E adesso? Chi sarà l'allenatore della Roma? Dopo l'esonero di Mourinho i Friedkin hanno fatto sapere che a breve sarà comunicato il nome dell'allenatore della prima squadra. Non si escludono sorprese, un nome a sorpresa (come a sorpresa era stato l'arrivo di Mourinho nel 2021), ma in pole c'è Daniele De Rossi, l'allenatore che più di tutti conosce Roma e la Roma. E la piazza.