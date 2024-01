Addio Mourinho, i tifosi sorpresi: "Daje José, grazie di tutto". Tutte le reazioni social

Si chiude un ciclo, così com’era iniziato. L’esonero di Mourinho è arrivato all'improvviso, con un post della Roma che ha sorpreso tutti. Esattamente come, tre anni fa, l’annuncio aveva destato stupore, tanto che in molti pensavano che il profilo del club giallorosso fosse stato hackerato. Le stesse sensazioni le hanno avute oggi molti tifosi leggendo la nota del club che ne annunciava l’esonero “con effetto immediato” e il ringraziamento di Dan e Ryan Friedkin al tecnico. È vero che il malcontento cresceva, e che dopo le sconfitte nel derby e contro il Milan, le critiche non avevano risparmiato l'allenatore. La maggior parte dei tifosi però era ancora dalla sua parte: in molti sottolineavano che Mourinho sarà sempre una risorsa e mai un problema per la Roma. I problemi erano altri: i limiti evidenti della rosa e le carenze strutturali del club.