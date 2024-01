Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, aveva previsto tutto. Lo scorso ottobre aveva detto: "Mourinho non finisce la stagione" e aveva anche detto che i rapporti con i Friedkin erano al minimo storico, per non dire inesistenti. Poco più di tre mesi dopo, la storia ha dato ragione a Zazzaroni che aveva fatto la sua previsione in diretta tv, a Pressing. L'uomo che ha riaperto la bacheca di Trigoria è stato esonerato, Mourinho non è più l'allenatore della Roma.