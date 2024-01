La notizia dell'esonero di José Mourinho ha sconvolto tutti. Dai tifosi della Roma fino ai suoi stessi giocatori. Tanti anche gli ex giallorossi che per il portoghese hanno giocato che hanno voluto salutare lo "Special One". Tra questi c'è Nicolò Zaniolo, che aveva lasciato la Roma nel gennaio del 2023. La storica Conference League vinta dalla Roma di Mourinho è arrivata proprio grazie al gol dell'attuale giocatore dell'Aston Villa a Tirana e non ha dimenticato quella notte.