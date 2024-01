Claudio Amendola: "La Roma ha la peggiore rosa degli ultimi 20 anni"

ROMA - La notizia dell’esonero di José Moutinho scuote anche il vippaio dei tifosi della Roma. L’attore Claudio Amendola, da sempre tifoso giallorosso, è sorpreso dalla scelta della società. “Mourinho ha portato la Roma per due anni consecutivi in una finale di Coppa Europea - sottolinea l’attore a Sky Sport - ed è una cosa che non era mai successa nella storia della società. Ricordo che Mourinho non è mai stato eliminato dalle Coppe Europee nel suo percorso romanista, e lo ha fatto con la peggiore rosa degli ultimi vent’anni. La verità è che quella attuale è una squadra mediocre. Mi piacerebbe avere Thiago Motta o Vincenzo Italiano sula panchina della Roma con la stessa rosa a disposizione: sarebbe una bella scommessa”.