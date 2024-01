ROMA - Il calcio e l’arte, un binomio inconsueto che raramente confluisce in un’unica opera. Ma per gli artisti del futbol, per le leggende di uno sport planetario a volte accade. A Napoli, la statua di Maradona, a Roma, ovviamente con tutte le differenze del caso, il ritratto di José Mourinho. Il tecnico portoghese è ancora nella Capitale e questa mattina ha ricevuto un omaggio, l'ennesimo di questi giorni.