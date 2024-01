Ancora guai fisici per Paulo Dybala e, soprattutto, Leonardo Spinazzola. Il talento argentino nel riscaldamento aveva accusato un fastidio al fastidio al flessore sinistro, poi ha giocato 60' spingendo molto. E' uscito affaticato, ma De Rossi ha chiarito: "Non è niente, forse è anche un po' colpa nostra che in settimana abbiamo aumentato i carichi. Ma non ha cose serie, veniva da 10 giorni fermo".