La prima partita da allenatore della Roma all'Olimpico (clicca qui per il racconto della giornata) è stata un sogno per Daniele De Rossi. 2-1 contro il Verona, non senza sofferenza, ma tre punti che fanno iniziare al meglio la nuova vita giallorossa dell'ex centrocampista. Dopo il successo casalingo però, nessun riposo per De Rossi.