Angelino dice sì alla Roma: chi è e quali dettagli mancano con il Lipsia

La Roma pesca ancora all’estero per la fascia. È confermata la pista Angelino che, come raccontato, si è scaldata nelle ultime ore: i giallorossi hanno strappato il sì dello spagnolo di proprietà del Lipsia e adesso stanno limando gli ultimi dettagli con il club tedesco, proprietario del cartellino. Si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, anche se il Lipsia vorrebbe inserire l'obbligo. Angelino è in prestito al Galatasaray, club con cui Tiago Pinto ha ottimi rapporti, ma è con il Lipsia che va fatta la trattativa sulla base del riscatto fissato a 6 milioni, che era la cifra pattuita con i dirigenti turchi. In questa stagione Angelino, terzino sinistro che all'occorrenza può giocare anche qualche metro più avanti, ha giocato 19 partite con una media di 77'.