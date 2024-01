De Rossi sorprende: "Anche in Arabia abbiamo trovato gente malata di Roma"

RYIAD (Arabia Saudita) - Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato sul canale YouTube della Roma al termine dell’ amichevole vinta per 2-1 contro l’Al Shabab. “Stiamo bene, lavoriamo bene - sottolinea l’allenatore giallorosso - questa amichevole ha un po’ scombussolato i piani ma lo sapevamo già da tempo. Abbiamo perso un po’ del nostro programma di lavoro però abbiamo acquisito conoscenza di noi, siamo stati un po’ insieme in ritiro, e non fa mai male. Abbiamo vissuto una nuova esperienza e sono contento di questo”.

De Rossi: “Arabia, un paese in grande evoluzione”

“Avrei voluto far giocare anche altri giovani - ammette De Rossi al termine dell’amichevole - ma il viaggio di ritorno è condizionante: domani non potremo fare nulla, quindi se avessi inserito altri calciatori giovani, alcuni ragazzi della mia rosa sarebbero stati fermi sia oggi che domani, almeno una mezz’oretta gliel’ho voluta far fare. Abbiamo buttato dentro qualche ragazzo, hanno fatto vedere che sono allenati benissimo in Primavera. E’ stata un’esperienza piacevole, l’Arabia è un paese calcistico in grande evoluzione, siamo tutti un po’ curiosi divedere quello che sta succedendo. La gente qui è malata di calcio e malata di Roma, abbiamo trovato tifosi con i tatuaggi della Roma! E’ un paese all’avanguardia, è un bel posto”.