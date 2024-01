Pagelle Roma: Llorente vigila, Dybala il migliore, Lukaku lotta

Roma

De Rossi (all.) 6,5

Soffre nel primo tempo ma i suoi non mollano mai. Conferma la difesa a quattro ma con novità in mezzo al campo che devono ancora essere rodate. Seconda vittoria consecutiva, adesso una settimana per lavorare e insistere sulle sue idee.

Rui Patricio 5,5

Bravo prima su Bradaric, meno su due palloni persi ingenuamente. Nel finale dà invece sicurezza al reparto.

Karsdorp 6

Torna a crossare e lo fa benissimo sul piede di Pellegrini. Poi torna ai suoi soliti errori e si fa mangiare da Tchaouna sul gol.

Mancini 6

Aggressivo, attento alla marcatura (facile) su Simy e a tenere legata la linea a quattro ancora non certo così in sintonia.

Llorente 6,5

Gara attenta, reattivo anche nelle diagonali e negli interventi in area anche più critici.

Kristensen 5,5

Compartecipazione di colpe sul gol della Salernitana. Nell’affondo offensivo non incide, poi sbaglia qualche pallone di troppo nel finale di partita.

Bove 6

Come al solito ci mette tutta quella grinta che fa la differenza in mezzo al campo e in una trasferta delicatissima.

Cristante 6

Goie e dolori. Si prende il rigore, poi si dimentica di Kastanos in area: non la sua partita migliore.

Pellegrini 7

Secondo gol consecutivo sotto la gestione De Rossi. Pesante e decisivo per trovare una vittoria sofferta. Meno mezz’ala, più trequartista, ha licenza di svariare per il campo (alternandosi con Dybala). Rischia grosso con quell’intervanto in ritardo.

Huijsen (43’ st) sv

Dybala 7

C’è sempre il suo zampino decisivo, anche quando non gioca una delle sue migliori partite. Dal dischetto, in una giornata di penalty sbagliati, la sua precisione si trasforma in certezza. E quel colpo di tacco a innescare Karsdorp è una perla.

Aouar (26’ st) sv

Entra e cerca confidenza.

Lukaku 5,5

Lotta tanto per la squadra ma ha poche occasioni per vedersi in area e tirare in porta. Un solo tentativo nello specchio, tanto sacrificio anche nell’area di Rui Patricio.

El Shaarawy 6,5

E dopo i due assist contro il Verona, anche qui si fa vedere con quel cross in area che manda in tilt Maggiore.

Zalewski (33’ st) sv