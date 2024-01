Giannini incorona De Rossi: "Deve restare alla Roma, tifo per lui"

Giuseppe Giannini spera in una conferma di De Rossi sulla panchina della Roma. L'ex capitano giallorosso ha messo in risalto l'importanza della scelta fatta dai Friedkin dopo l'esonero di Mourinho: "Secondo me hanno centrato le due cose, sia l'aspetto puramente di immagine e di carisma che può avere De Rossi all'interno della Roma e dei suoi tifosi, e anche un fatto di conoscenze, un fatto di prendere un personaggio che è stato un grande giocatore, che ha fatto bene e che stava intraprendendo la carriera di allenatore. E' giovane, ha idee, è giusto che sia stata fatta una scelta come questa. Credo che solo lui potesse subentrare dopo un personaggio come Mourinho".