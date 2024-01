Roma, il messaggio che non ti aspetti: le parole a sorpresa di Llorente

ROMA - Diego Llorente è arrivato a Roma un anno fa come tappabuchi. Era l’ultima scelta di Mourinho in difesa. Oggi è un titolare, complice anche l’infortunio di Smalling . Il difensore spagnolo, attenzionato nelle scorse settimane dal Psg, ha festeggiato sul social un traguardo speciale condividendo la sua felicità.

Llorente e la Roma, il messaggio social

"Oggi festeggio il mio primo anno alla Roma. É stato un periodo incredibile, in cui sono stato accolto nella famiglia romanista e in cui ho vissuto momenti bellissimi che mi hanno reso molto felice e altri difficili, ma sempre con una tifoseria che mi fa sentire amato e a casa. Sono convinto che quello che verrà porterà grandi momenti per tutti i giallorossi! Grazie a tutti voi che rendete possibile questa esperienza! Oggi più che mai, Daje Roma!!!", ha scritto Llorente sul suo profilo Instagram.