Roma, De Rossi accoglie Baldanzi così: la frase detta in palestra

Primi approcci tra un timido Tommaso Baldanzi e il mondo Roma. A metterlo subito a suo agio i compagni e anche Daniele De Rossi. I social della Roma, infatti, hanno mostrato le prime battute tra i due in palestra. E l'ex Empoli si è immediatamente sciolto. De Rossi prima lo ha salutato così: "Come stai Tomma'?", poi gli ha dato appuntamento in sala video: "Ci vediamo dentro lì, guardiamo un po' di video". De Rossi ha poi chiesto a Baldanzi se stesse facendo "un po' di forza" ma il ragazzo ha risposto che era ancora nella fase dei test. Il tutto in un clima di grande serenità: l'avventura di Baldanzi alla Roma è cominciata così, con calma e senza pressione.