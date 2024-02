Superlega, la rivelazione di Laporta: "Ci sono anche Roma e Napoli"

Tanti temi trattati da Joan Laporta, presidente del Barcellona, nella sua intervista a El món a RAC1. Da Xavi al nuovo allenatore, passando per il tema Var e quello Superlega. Su quest'ultimo argomento, Lapora rivela: "La Superlega può esistere dalla prossima stagione, ovvero dal 2025-26. Altrimenti ci penserò. Che arrivino o meno gli inglesi non mi interessa". Laporta ha aggiunto, sul tema allenatore: "Xavi? Se in panchina non ci fosse stato lui, avrei già esonerato l'allenatore. Lui non lo merita e quindi non lo licenzierò. La sua decisione la accettiamo e rispettiamo, abbiamo una struttura sportiva preparata per qualsiasi emergenza".