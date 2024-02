De Rossi prima di Roma-Cagliari: "Renato ok, ecco quando torna Smalling" rivivi la diretta

12:25

Roma-Cagliari, l’ultima vittoria giallorossa

L’ultimo successo casalingo della Roma risale al 16 gennaio 2022, la squadra di Mourinho di impose di misura grazie al gol di Sergio Oliveira. L’ultimo pareggio all’Olimpico tra le due squadre è datato 6 ottobre 2019, la sfida finì 1-1 con le reti di Joao Pedro e un autogol di Ceppitelli. L’ultima vittoria cagliaritana risale al primo febbraio 2013: nell’occasione il Cagliari vinse per 4-2, la sconfitta costò la panchina a Zdenek Zeman.

12:15

Roma-Cagliari, arbitra Marcenaro

L’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova è stato designato ad arbitrare la sfida Roma-Cagliari in programma domani sera valevole per la 23ª giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Valeriani e Pagliardini, il quarto ufficiale di gara sarà Rapuano mentre in sala VAR ci sarà Abisso coadiuvato dall’AVAR Aureliano. Marcenaro ha arbitrato una sola partita della formazione romanista in occasione della sfida contro il Sassuolo vinta dai giallorossi.

12:00

Roma-Cagliari, i precedenti

Sono 85 i precedenti tra Roma e Cagliari nella storia del campionato italiano. I giallorossi hanno un ruolino di marcia positivo con 39 vittorie, 27 pareggi e 19 sconfitte.

11:45

Roma-Cagliari, dubbi di formazione per Ranieri

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri non ha ancora deciso gli undici che scenderanno in campo domani sera allo Stadio Olimpico. Il dubbio principale sembra quello relativo all’attacco dove Pavoletti e Petagna si giocano un posto da titolare accanto a Lapadula. Per il resto, lo schieramento iniziale degli isolani non dovrebbe differire rispetto all’ultima uscita in campionato contro il Torino.

11:30

Roma, Smalling ancora fuori dai convocati

Il difensore inglese Chris Smalling durante la settimana è tornato ad allenarsi a Trigoria, ma al momento sta continuando a portare avanti un lavoro personalizzato. La fase di recupero sembra ormai conclusa, e come annunciato dal tecnico De Rossi in conferenza stampa, potrebbe essere convocato per le prossime partite della Roma in previsione degli impegni contro l'Inter, o al massimo nei play off di Europa League contro il Feyenoord. Il nome dell'inglese tuttavia non farà parte della lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Cagliari in programma allo stadio Olimpico.

11:15

Sanches torna tra i convocati

Durante la conferenza stampa di Roma-Cagliari, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha anticipato la convocazione del portoghese Renato Sanches che ha recuperato dopo l'infortunio alla caviglia.

11:00

Roma, la rifinitura nel pomeriggio

In vista della sfida di domani sera contro il Cagliari di Mourinho, la Roma nel pomeriggio effettuerà l'allenamento di rifinitura: è probabile che nella formazione titolare il tecnico De Rossi possa inserire il nuovo arrivo Angeliño

10:47

De Rossi: “Dybala è giusto che faccia di testa sua”

“Ci sono giocatori che hanno un talento e la lettura della giocata, quindi un pochino di libertà in più gliela devi dare. Se a Dybala gli impedisci sempre di abbassarsi, gli dici non ti abbassare mai, ti privi di una giocata decisiva per un compagno che sta più avanti e che tu pensi non possa avvenire. L’importante è che se Dybala si abbassa, qualcuno va a occupare la sua posizione. L’occupazione degli spazi in campo, la copertura degli spazi in campo è importante per me. Il nostro obiettivo è quello di occupare lo spazio, evitare la prima pressione e arrivare a giocare a ridosso dell’are di rigore. Noi un’indicazione gliela diamo sempre ma è giusto che faccia come gli pare. La soluzione la trovano loro, e i compagni devono mettersi a disposizione. Ho giocato venti anni con Totti, e nessuno gli diceva cosa fare e dove doveva andare. Se hai un giocatore di talento è giusto che faccia di testa propria. Noi dobbiamo occupare determinati spazi, e se Dybala si abbassa dobbiamo trovare delle alternative per andare a coprire lo spazio lascito libero da lui”. (Leggi tutto)

10:45

De Rossi: "Le squadre forti hanno giocatori forti"

“Avrò a disposizione sia Renato Sanches che Aouar, è un vantaggio avere giocatori forti. Poterli ruotare è un vantaggio per me, farò delle scelte in base all'avversario, è un gioco divertente, mentre non è divertente lasciar fuori alcuni giocatori, e questo vale anche per Zalewski che ha giocato le prime partite. Le squadre forti hanno giocatori forti. Con undici giocatori forti vinci una partita, con una rosa completa ottieni posizionamenti che vuoi ottenere. Non ne potrò farne giocare più di undici, ma sono contento di poter scegliere. E' un bene che abbiano caratteristiche differenti tra di loro, tutti irrinunciabili, speriamo di scegliere bene”.

10:44

De Rossi: “Renato Sanches è recuperato“

“Renato Sanches è un po’ più avanti di Smalling, Renato Sanches ha fatto tutti gli allenamenti con noi, ha completato il recupero, dobbiamo stare attenti. Smalling lo vedremo tra i convocati nelle prossime partite, con l’Inter o contro il Feyenoord".

10:43

De Rossi: Ho avuto buone risposte dalla squadra

“Avere una settimana piena è tanta roba per un allenatore - sottolinea De Rossi - abbiamo lavorato sia sui nostri concetti sia sulla condizione fisica. Abbiamo spinto forte, i ragazzi hanno risposto benissimo. Per quanto riguarda i nuovi, dico che possono portare qualità. Hanno qualità nelle giocate, nel posizionamento, nel calcio. A me piace questo. Il loro inserimento è quello che è, sono passati appena tre giorni, ma sono ragazzi svegli. Io non ho fatto la lista Uefa, potevo fare solo tre cambi, ho cercato di trovare due alternative per ogni ruolo”.

10:42

De Rossi, conferenza Live

Il tecnico giallorosso risponde alla domande dei cronisti della sala stampa. "Renato Sanches lo vedo tranquillo, non conosco il pregresso, tutti i giocatori hanno bisogno di qualcosa, l'allenatore bravo deve essere capace a toccare i tasti giusti nei momenti giusti. Con Ranieri mi unisce un bel legame, con lui ho passato i due momenti più emozionanti della mia esperienza da calciatore, la cavalcata in cui abbiamo sfiorato lo scudetto e gli ultimi mesi in cui è subentrato a Di Francesco nella stagione del mio addio al calcio. Ci siamo accompagnati a vicenda alla porta, dovendo salutare la nostra squadra del cuore. Quando passi momenti del genere insieme a lui, è sempre un bel guadagno. Ranieri è un uomo intelligente, ti regala sfumature che talvolta non cogli, esci sempre arricchito da una chiacchierata con lui. L'ho visto lo scorso anno a Cagliari quando allenavo la Spal, mi farà piacere ritrovarlo e batterlo, al di là dell'allenatore ho un affetto vero per l'uomo".

10:40

De Rossi pensa ad Angeliño

Il mercato ha portato in casa giallorossa due nuovi acqusti: il terzino Angeliño e il fantasista Baldanzi. Nella sfida contro il Cagliari il tecnico della Roma Daniele De Rossi sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto il difensore spagnolo mentre l'ex talento dell'Empoli dovrebbe inizialmente partire dalla panchina

10:25

De Rossi, la conferenza verso Roma-Cagliari

Fra qualche minuto nella sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini inizierà la conferenza del tecnico giallorosso Daniele de Rossi in vista della sfida di campionato contro il Cagliari di Claudio Ranieri. L'allenatore della formazione cagliaritana ha un bilancio favorevole nei confronti diretti contro la Roma: nei 23 precedenti ha ottenuto nove vittorie, sette pareggi e sette sconfitte.

10:10

De Rossi, due vittorie su due

Il tecnico giallorosso Daniele De Rossi nelle sue due prime partite alla guida della Roma contro Salernitana e Verona ha ottenuto altrettante vittorie con il medesimo risultato di due a uno.

9:53

Roma, la probabile formazione contro il Cagliari

Ecco i probabili titolari che il tecnico giallorosso potrebbe scegliere dal primo minuto contro il Cagliari