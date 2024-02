Roma Primavera, altro crollo: duro 4-1 contro il Monza

Altro durissimo crollo per la Roma Primavera. Dopo il 3-1 subito in Coppa Italia dalla Fiorentina arriva un'altra batosta, con la vittoria del Monza per 4-1 in casa. La squadra di Guidi, alla quarta partita di fila senza vittorie tra campionato e coppa, rimane al quarto posto con 34 punti ma vede avvicinarsi le inseguitrici.